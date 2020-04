Kleve. Das Klever Wochenblatt hat für alle, die zur Zeit leider den Tiergarten nicht persönlich besuchen dürfen, einen stellvertretenden Rundgang unternommen: Da reckt Ottermännchen Leo seine Nase erstaunt und neugierig aus der Behausung "Was? Besuch?" Schnell wird der Rest der Familie Otter dazugerufen - vielleicht kommt ja jetzt wieder Spannung in die Bude... Ja, auch Tiere langweilen sich!

Und gerade im Moment möchten sie den Besuchern so viel Spannendes und Neues zeigen - der Frühling hält Einzug im Klever Tiergarten und so ist sowohl Blüh- als auch Brut- und Nachwuchszeit. Die Enten auf den Tierparkwegen haben schon Pärchen gebildet, es gibt Nilgäseküken, die Schwanenmutter sitzt auf ihrem Nest mit Eiern. Die Seehunde Robbi, Electra, Jannik und Lisa können sich das Fell von der Sonne trocknen lassen und die putzigen Erdmännchen tanzen begeistert - Tierpflegerin Christine Oster hat Mehlwürmer mitgebracht.

Besonders traurig sind die vielen Ouessant- Zwerg-, Rhön- und Zackelschafe, denn ihr zahlreicher Nachwuchs konnte bisher noch nicht von den sonst so vielen Besuchern gestreichelt und gefüttert werden. Da gibt es zum Beispiel im Gehege die Flaschenkinder Jakob und Freddy und im "alten" Streichelzoo kuscheln gerade erst zur Welt gekommene Lämmchen miteinander. Ob Esel, Goldfasane, Waschbären oder Meerschweinchen, Weißbüscheläffchen oder das Trampeltierpaar Fuzzy und Saphira - sie alle hoffen, bald wieder kleine und große Besucher vor ihrem Gehege begrüßen zu dürfen: Bis dahin gibt es aber ein Extraportion Streicheleinheiten der Tierpfleger. Christine Oster, stellvertretende Leiterin des Klever Tiergartens, weiß: "Man bemerkt tatsächlich, dass die Tiere jetzt sehr stark auf die Mitarbeiter fixiert sind - das ist hier für alle, Tiere und Pfleger, eine völlig neue Situation."

Wie lange die tierische Gemeinde noch ohne Besucher auskommen muss, das kann wohl zum jetzigen Zeitpunkt noch keiner sagen. Deshalb sind Spenden für den Tiergarten natürlich auch mehr als herzlich willkommen.

Unter Verein Tiergarten Kleve e.V., Sparkasse Kleve, IBAN DE64 3245 0000 0005 0038 19, nimmt der Tiergarten Unterstützungen gerne entgegen. Petra Zellhofer-Trausch