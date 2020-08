Hilfe für Beirut: Der Rotary-Club Kleve-Schloss Moyland sammelt Spenden für die Opfer der Explosionskatastrophe in Beirut. Die Klever Fotografin Ursula Meißner, die in den vergangenen Jahren sechsmal in Beirut war, koordiniert die Aktion.



Kreis Kleve/Beirut. „Ich stehe in Kontakt mit Uwe Weltzien, dem Vorsitzenden der Nichtregierungsorganisation Dar Assalam. Ich kenne ihn und seine Organisation, die sich für interkulturelle Begegnungen und Nothilfe einsetzt, persönlich.“ Dar Assalam, was so viel bedeutet wie „Haus des Friedens“, unterstützt unter anderem mit zwei Projekten obdachlose Frauen. Diese beiden konkreten Maßnahmen will der Rotary-Club fördern. „Bei mindestens 300.000 Obdachlosen in der Stadt halten wir dies für sinnvolle Projekte. Zudem können wir sicher sein, dass das Geld dort ankommt, wo es dringend gebraucht wird“, so die Fotografin und Rotarierin. Die Hilfe richtet sich an Frauen unabhängig von ihrer Konfession.

Zudem will der Rotary-Club Kleve-Schloss Moyland eine „ShelterBox“ finanzieren. Dabei handelt es sich um isolierte Zelte, die von der gleichnamigen Hilfsorganisation in Krisengebieten eingesetzt werden. Mithilfe der Zelte erhalten obdachlos gewordene Menschen ein temporäres Dach über dem Kopf.

Ursula Meißner will so schnell wie möglich wieder nach Beirut fliegen. Das letzte Mal war sie im März dieses Jahres im Libanon – für eine Reportage über Flüchtlinge im Grenzgebiet zu Syrien. „Die Menschen dort liegen mir sehr am Herzen. Deshalb war es keine Frage, dass wir uns für die Opfer der jüngsten Katastrophe engagieren.“

Spenden nimmt der Hilfsfonds des Rotary-Clubs Kleve-Schloss Moyland unter folgender Kontonummer entgegen: IBAN: DE55 3245 0000 0030 0002 02, BIC: WELADED1KLE, Stichwort „Beirut-Hilfe“.