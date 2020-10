Drei Auszubildende der Bildungsakademie für Gesundheitsberufe (BAG) der Katholischen Karl-Leisner Trägergesellschaft haben zum 1. Oktober ein duales Studium an der Steinbeis-Hochschule Nordrhein-Westfalen in Essen aufgenommen.

Neben dem berufsqualifizierenden Abschluss in der Gesundheits- und Kranken- bzw. Kinderkrankenpflege streben sie den Erwerb des Bachelor of Arts in „Social Management, Vertiefung: Healthcare“ an. Als Kooperationspartner der Steinbeis-Hochschule NRW unter Leitung von Prof. Dr. Herbert Hockauf bietet die BAG das ausbildungsintegrierende, patientenorientierte Studium seit 2010 als festen Bestandteil ihres Bildungsangebotes an.