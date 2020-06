Aufatmen bei den 51 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kaufhofes: Das Klever Haus wird nicht geschlossen. Das teilte die Unternehmensführung am Nachmittag mit. Zu der Entscheidung der Konzernspitze die Galeria-Warenhäuser in Kleve und Wesel zu erhalten, erklärt Michael Rüscher, Geschäftsführer Niederrheinischen IHK: „Das ist ein guter Tag für Kleve und Wesel. Die Warenhäuser sind wichtige Kunden-Magneten in den Fußgängerzonen. Es ist gut, dass sie als Frequenzbringer für die gesamte Innenstadt erhalten bleiben. Vor allem freut mich die Entscheidung aber für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerade in der Corona-Krise mit großem Engagement agieren.“

Insgesamt werden mehr als ein Drittel der Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen geschlossen.