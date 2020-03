Ja, wat haben es gemacht. Bereits zum 2. Mal sind wir mit unserem Schützenzug im vergangenen Jahr mit der Draisine gefahren. Es ist immer wieder ein nettes Erlebnis von Kleve aus nach Kranenburg zu strampeln. Die niederrheinische Landschaft vor Augen, die Gespräche mit Menschen an den Übergängen und auf der Strecke und natürlich die gesellige Atmosphäre auf der Clubdraisine. In Kranenburg nutzten wir das Kaffeehaus von Franz Vierboom, direkt am Draisinenbahnhof gelegen um dort einige gesellige Stunden zu verbringen. Am späten Nachmittag ging es wieder zurück nach Kleve. Wer nicht auf ,,eigene Faust'' ein Programm ausarbeiten möchte, kann auch die unterschiedlichen Angebote der Draisine nutzen, die auf auf dem aktuellen Flyer und auch auf der Website ersichtlich sind. Die Saison der Grenzland-Draisine startet am 1. April 2020 in die 13. Saison. Wer jetzt schon bucht, darf sich über einen Frühbucher-Rabatt von 10 Prozent freuen.

Die Ermäßigung gilt für Buchungen bis 31. März.

Die Grenzland-Draisine bietet auf zwei unterschiedlichen Draisinenstrecken unter dem Motto „bewegen, erleben, entdecken“ Naherholung und Spaß für jedermann.

„Die Ausgiebige" reicht mit sportlichen 20 Kilometern von Kranenburg nach Kleve und zurück (oder umgekehrt), „grenzüberschreitend“ ist man auf der mit Hin- und Rückfahrt elf Kilometer langen Strecke zwischen Kranenburg und Groesbeek in den Niederlanden unterwegs.

Buchungen und weitere Informationen gibt es unter www.grenzland-draisine.eu.