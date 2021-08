Alfons, Maria und das Abenteuer Liebe

Maria hat beim Tanztee die Freundinnen an ihrer Seite. Alfons hat also die volle Auswahl, doch die brauchte er nicht, denn er will nur Maria. Der Tanz war der erste Schritt in der Geschichte einer wirklich "grohsen" Liebe - am Wochenende feierten die beiden Lüner die Diamantene Hochzeit.

Armor hat damals im Haus der Kultur in einem kleinen Dorf nahe Allenstein in Polen, das vorher Ostpreußen war, nicht viel Arbeit: Die Kapelle macht Musik, man amüsiert sich, es ist ein schöner Kontrast zur harten Arbeit auf dem Feld, denn beide kommen vom Bauernhof. Alfons fordert Maria immer und immer wieder zum Tanz auf und Maria findet auf Anhieb Gefallen an dem dunkelblonden Lockenkopf mit den blauen Augen. Die Liebe wächst und keine zwei Jahre danach stehen beide vor dem Traualtar. Alfons und Maria sind nun die Eheleute Grohs.



Von Polen bis nach Lünen

Tochter Renate kommt drei Jahre nach der Hochzeit zur Welt, sie wächst auf mit Deutsch und Polnisch. Das Leben in Polen will die kleine Familie bald hinter sich lassen und stellt deshalb den Antrag auf Ausreise, doch erst nach zehn Jahren bekommen sie die Erlaubnis. Im Zug beginnt die neue Zukunft, in einem Abteil mit Alfons Cousine, ihrem Mann und deren Kindern rollen die Grohs nach Deutschland. In Berlin hält der Zug kurz, aussteigen dürfen sie aber erst im Friedland. Das Lager ist nur eine Zwischenstation. Ziel der Reise ist Lünen, denn hier wohnt schon Alfons Bruder und nach einer weiteren Woche im Lager in Unna-Massen erreichen sie die Stadt an der Lippe

Der Wunsch: Ur-Enkel

Lünen wird schnell zur neuen Heimat, erst in einem Haus in der Stadtmitte, dann zieht die Familie in ein Eigenheim mit Garten im Norden der Stadt. Die Bauernhof-Gene machen sich da wieder bemerkbar, denn auf den Tisch kommt bis heute nicht nur selbst angebautes Gemüse, sondern auch Eier von den eigenen Hühnern. Im Oktober dann steht im Hause Grohs das nächste Fest an: 50 Jahre Deutschland. Alfons und Maria sind Familienmenschen und so hat das diamantene Hochzeitspaar noch einen Wunsch an die beiden Enkel: "Ur-Enkel!"

