Das Museum der Stadt Lünen lädt zum Anschauen und Mitmachen ein. Dazu zieht es vom Donnerstag 23. Juni bis Sonntag, 26. Juni, in das leerstehende Ladenlokal (Marktstraße 2A) in der Nähe des Marktplatzes ein. Interessierte können sich dabei über die Pläne des neuen Museumsstandorts in der Villa Urbahn an der Graf-Adolf-Straße 36 informieren. Zudem wird die Arbeit des Museums der Stadt Lünen vorgestellt, das in den 1930er-Jahren gegründet wurde und derzeit im sogenannten Gesindehaus neben dem Schloss Schwansbell (Schwansbeller Weg 32) untergebracht ist.

Außerdem gibt im Museum am Markt einen kleinen Einblick in die aktuelle Ausstellung des Museums. "Wir stellen anhand eines kleinen Ausschnittes die Gestaltung des neuen Museumsstandortes vor. Hier darf gerne auch etwas ausprobiert werden. Was das sein wird, soll aber eine Überraschung bleiben", erklärt Dr. Katja Stromberg, Leiterin des Museums der Stadt Lünen.

Quelle: Stadt Lünen / Aktuelles