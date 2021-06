Gestern in den Ahsewiesen bei Lippborg.

Eigentlich wollte ich die Heimfahrt einleiten.

Aber dann entdeckte ich auf einer abgemähten Wiese ca. 25 Kiebitze.

So viele auf einmal hatte ich bis dato noch nicht gesehen.

Also: Objektiv in Bereitschaft gebracht und los geht`s.

Ich war schon verwundert. Ich kenne sie als scheue Gesellen, aber sie liessen sich von meiner Anwesenheit kaum stören.

Einige Aufnahmen konnte ich als Vollbild ablichten.

Anbei ein paar Impressionen.