Neben der Halde am ehemaligen Gelände der Zeche Minister Achenbach gibt es in Brambauer noch eine zweite Halde. Starten kann man einen Spaziergang dorthin direkt am Fuße des weithin sichtbaren "UFOs". Zur Erklärung für diejenigen, die den Vorort Brambauer nicht näher kennen, das UFO oder auch Colani-Ei ist ein ehemalige Schachtgerüst der Zeche Minister Achenbach (Schacht IV), das futuristisch umgestaltet wurde, um den Strukturwandel des Ruhrgebiets darzustellen. Es gehört gleich zu mehreren Themenrouten der "Route der Industriekultur". Nähere Informationen finden Sie unter Wikipedia: Colani-Ei.

Ganz in der Nähe des Parkplatzes gibt es einen Parcour für Montainbike-Fahrer, im Hintergrund sieht man das Lüner Kraftwerk. (Foto im Anhang)

Mountainbike-Parcour

Es gibt mehrere Wege, die ganz nach oben auf die Halde führen. Jetzt im Herbst sind die Bäume und Sträucher kahl und lassen einen Blick auf die Umgebung zu. Zum Fotografieren sind die Äste dann allerdings meist hinderlich. Doch oben angekommen gibt es eine Bank zum Ausruhen und eine Schneise, die einen Blick über das Lüner Umland bietet, der dann zum Fotoschießen regelrecht auffordert. Im Vordergrund die beiden Kraftwerke, wobei die Abrissarbeiten des einen in vollem Gange sind und die alte Brücke, wo früher die Kohlen vom Schacht IV transportiert wurden. Jeder, der öfter eine Radtour von Brambauer nach Lünen gemacht hat, ist mit sicherheit schon einmal über diese Brücke gefahren.

"Zur schönen Aussicht"

Interessant auch das Stück entlang des Kanals direkt am Kraftwerk, wo die kleinen Bäume mit den Kohlen dahinter den Gedanken "aus Holz wird Kohle" aufkommen lassen.

Aus Holz wird Kohle

Im Hintergrund kann man bei gutem Wetter die Kirchen von Lünen, das Rathaus und noch so einiges mehr ausmachen. Weitere Fotos im Anhang.

Blick aufs Lüner Umland

Oben gibt es einen kleinen Rundweg über die Kuppe und an der ein oder anderen Stelle bieten kleine Lücken zwischen den Zweigen dann doch die Möglichkeit für das ein oder andere Foto. So entstand das Foto vom Titel und auch das folgende vom Kirchturm der Herz-Jesu-Kirche. Der kleine Turm links ist auf dem Dach der ehemaligen Auguste-Victoria-Schule (heute Wittekindschule) zu finden.

Herz-Jesu-Kirche und Elisabethschule

Wieder am Parkplatz angekommen, müssen noch ein paar Bilder vom UFO gemacht werden, auch wenn die Sonne ein wenig blendet, dabei fallen die Tauben auf, die sich das Gestänge des alten Schachtgerüsts als Aufenthaltsort ausgesucht haben.

Tauben am Sockel des UFOs

Wenn Sie also mal wieder ein Ziel für einen kleinen Spaziergang suchen - übrigens lässt sich der Spaziergang beliebig verlängern - der Vorort Brambauer lohnt sich. Viel Spaß dabei.