Gestern lösten wir unsere Weihnachtsgutscheine ein

und besuchten den Zirkus " Flic-Flac " in Dortmund.

Da fotografieren ohne eigene Lichtquelle erlaubt war,

habe ich natürlich auch einige Aufnahmen gemacht.

Ich möchte euch jetzt mit ein paar Bildern in die Zirkus-Welt einladen.

Nach ca. 2,5 Std. bedankte sich das Publikum mit "standing ovation" an die Künstler.

Für mich war es fotografisch eine neue Herausforderung.

Bei Interesse: Viel Spaß