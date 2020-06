Am 29. Mai 2020 fand die Beringung der 4 von 5 Jungstörchen in der "Alten Aue" bei Olfen statt.

Diesmal unter Ausschluß der Öffentlichkeit, zwecks Corona.

Zur Zeit befinden sich noch 3 Jungstörche im Horst.

Wie ich fachkundig erfahren habe, gibt es zur Zeit große Probleme bei der Versorgung.

In verschiedenen Gebieten haben die Altvögel schon die Brutstätte verlassen.

Ich hoffe das Beste für die 3 Kleinen, die ersten Flugversuche finden statt.