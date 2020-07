Mit Interesse habe ich heute den Pressebericht in der örtlichen Presse über das Fürstentum Seborga in Italien gelesen. Am 20. August wird die Prinzessin Nina gekrönt. Ich hatte bereits im Jahre 2003 Kontakte mit der Regierung im Fürstentum Seborge. Ich habe mir Münzen bestellt. Die Währung ist die Seborgische Luigino. Es gibt die Währung in 1,9,5,8,15 und 50 Luigno. Ein Luigino entspricht einen Wert von 5,24246 €. Als Anlage die Fotos der Münzen.

Es gibt noch weitere Kleinstaaten. Dies ist Koneuw In Zürich(Schweiz). Es gibt in Frankreich noch einen Staaten Saugeals (Präsidentin).

Dieter God