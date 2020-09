Am Dienstag, 08. September 2020 ist der Bürgermeister-Kandidat der Freie Wähler Lünen e. V. am Bürgertelefon. In der Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr ist er für die Fragen der Lüner Bürgerinnen und Bürger erreichbar.

Sascha Gottwald ist seit 2014 in Lünen politisch aktiv und aktuell Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung. Als beratendes Mitglied gehört er dem Integrationsrat und ist stellvertretendes Mitglied im Behindertenbeirat. Gerne möchte er mit Ihnen die Themen diskutieren die Ihnen am Herzen liegen. Sie erreichen Sascha Gottwald unter 02306 9796390 sowie per Mail: info(at)freie-waehler-luenen.de. Gerne können Sie ihn auch über unser Kontaktformular anschreiben.