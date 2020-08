Das Bürgertelefon der GFL-Ratsfraktion ist am Sonntag, 23. Juni, von 17 bis 19 Uhr geschaltet. Unter der Rufnummer (0 23 06) 30 174 81 ist Susanne Großkrüger erreichbar.



Susanne Großkrüger vertritt die GFL im Rat der Stadt. Dort kümmert sie sich insbesondere um die Themen Stadtentwicklung und Umwelt.

Susanne Großkrüger lebt seit 25 Jahren in Lünen. Sie wohnt in der Victoria Siedlung. „Ich lebe gerne in Lünen, weil hier liebenswerte und engagierte Menschen sind“, sagt sie. Und weil „die Stadt mit der Lippe einen wunderschönen Fluss im Zentrum hat“. Auch andernorts in Lünen gebe es „wertvolle Naturräume wie zum Beispiel den Welschenkamp oder die Lippeauen“.

Susanne Großkürger kandidiert am 13. September erneut für den Rat der Stadt. Die Lünerin, die als Ergotherapeutin arbeitet, schätzt die GFL, „weil unsere Wählergemeinschaft sich für eine transparente und bürger:innenorientierte Politik stark macht“. Auch die saubere Energie-Gewinnung liegt ihr am Herzen. Deshalb engagiert sie sich mit der GFL gegen das Trianel-Kohlekraftwerk in Lünen.

„Ich stehe für eine ökologische, familienfreundliche und Generations-gerechte Stadtentwicklun“, hält sie fest. Dafür müsse der Mehrheitsblock aus SPD und CDU im Stadtrat und Kreistag abgelöst werden.

Susanne Großkrüger freut sich am Sonntag über Anrufe zur Kommunalpolitik in Lünen und im Kreis Unna.

Die GFL ist unter buero@gfl-luenen.de erreichbar und im Internet präsent unter GFL-Homepage