Mit zahlreichen Gesprächen in der Fußgängerzone endete heute der Wahlkampf der Wählergemeinschaft Gemeinsam Für Lünen (GFL). Morgen haben die Wähler:innen das Wort.

"Die Stimmung an unseren Info-Ständen war ausgesprochen gut", fasste GFL-Vorsitzender Johannes Hofnagel die Zeit des Wahlkampfs zusammen. "Wir haben deutlich gemacht, dass wir mit zahlreichen Entscheidungen der etablierten Parteien überhaupt nicht einverstanden sind. Aber wir kritisieren nicht nur, sondern haben jeweils bessere Lösungsvorschläge auf den Tisch gelegt bzw. die etablierten Parteien vor fatalen Fehlentscheidungen gewarnt."

Am letzten Info-Stand vor der Wahl machten neben Hofnagel auch Landratskandidat Andreas Dahlke, Ratskandidatin Emely Otto und Ratskandidat Armin Ott sowie GFL-Vorstandsmitglied Nils Lewandowski darauf aufmerksam, dass die GFL keine Partei ist, sondern ein Verein. Zusammengeschlossen haben sich engagierte Bürger:innen, die ihre Heimatstadt voran bringen wollen. "Wir kümmern uns nur um Lünen und den Kreis Unna", so Landratskandidat Andreas Dahlke. "Wir sind frei in unseren Entscheidungen, müssen keine Rücksicht auf Parteitagsbeschlüsse in Düsseldorf oder Berlin nehmen."

Nun haben die Wähler:innen das letzte Wort. Die GFL dankt allen Lüner:innen für viele gute Gespräche, interessante Vorschläge und starken Rückwind für die neue Wahlperiode 2020 bis 2025.