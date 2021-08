Die Wählergemeinschaft Gemeinsam Für Lünen e.V. (GFL) blickt auf ein gutes Jahr zurück: Das GFL-Team wurde jünger und weiblicher, die Finanzen sind solide und die Mitglieder freuen sich über die jüngsten Initiativen der GFL. Gerade in den vergangenen Tagen und Wochen setzt sich die GFL sehr intensiv für den Klima- und Tierschutz sowie eine bessere Verkehrspolitik in Lünen und im Kreis Unna ein.

"Wir sind ein tolles Team. Es macht Freude, politisch in der GFL aktiv zu sein", berichtete der GFL-Vorsitzende Johannes Hofnagel gemeinsam mit seinen Vorstandskolleginnen und -kollegen während der jüngsten Mitgliederversammlung. Es sei gelungen, mit dem neuen Team auch als Ratsfraktion jünger und weiblicher zu werden. Das sei auch von den Wähler:innen honoriert worden. "Wir sind wieder als drittstärkste Kraft in den Stadtrat gewählt worden." Auch menschlich sei die Zusammenarbeit wieder erstklassig. Traurig sei allein, dass die GFL bisher die einzige Fraktion im Rat der Stadt sei, die klar und zuverlässig an den Pariser Klimaschutzzielen festhalte. Dabei habe der Rat der Stadt den Klimanotstand mit großer Mehrheit ausgerufen.

Den Schutz und Ausbau der Natur werde die GFL auch künftig genauso wichtig nehmen wie weitere Maßnahmen gegen die Folgen des Klimawandels, kündigte Hofnagel an. Mit dem Ex-Steag-Gelände und perspektivisch weiteren Flächen wie Caterpillar und Victoria stünden ausreichend Flächen für Gewerbe und neue Arbeitsplätze bereit. Dem weiteren Flächenfraß werde sich die GFL entgegenstellen, wie aktuell mit Blick auf die Harpen-Planungen, die landwirtschaftliche Fläche an der Kurler Straße vernichten wollen.

Finanzvorstand Otto Korte berichtete von einer guten Kassenlage des GFL-Vereins; Kassenprüfer Gerd Kestermann berichtete von vorbildlich geführten Finanzen. Die Mitglieder entlasteten daraufhin den Vorstand einstimmig.

Auch Vorstandswahlen standen an. Otto Korte wurde als Vorstandsmitglied Finanzen bestätigt, Anja Lueg zum stellv. Vorstandsmitglied Finanzen gewählt. Neu ins GFL-Führungsgremium wählten die Mitglieder Emely Otto als Vorstandsmitglied Organisation. Stefan Radau und Kunibert Kampmann wurden erneut zu Vorstandsmitgliedern für besondere Aufgaben gewählt. Als Kassenprüfer wurden Sabine Dahlke und Gerd Kestermann bestätigt.

Dr. Ulrich Böhmer, Mitglied der GFL seit ihrer Gründung im Jahre 2007, hatte im Vorfeld seinen Rückzug aus dem Vorstand angekündigt - auch, um Jüngeren Platz zu machen. Vorsitzender Hofnagel dankte "Uli Böhmer" für dessen jahrelanges Engagement, seine menschliche und gewinnende Art und seinen kühlen Kopf. Er machte den Weg für jüngere im Vorstandsteam frei, steht als GFL-Mitglied natürlich weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung. So rückte insbesondere Emely Otto in das Vorstandsteam nach.