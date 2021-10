Vor vielen Jahren habe ich am damals "Geschwister-Scholl-Gymnasium" mein Abitur gemacht. Ich erinnere mich noch genau daran, jedem von uns wurde bei der Abiturfeier eine Rose übergeben, eine rote Rose - weiße waren aus welchen Gründen auch immer nicht möglich gewesen - obwohl wir uns das gewünscht hatten.

In München habe ich den Justizpalast fotografiert, der eine wichtige Rolle im Leben der Geschwister Scholl gespielt hat, denn hier sind sie zum Tode verurteilt worden. Im Februar 1943 fanden vor dem "Volksgerichtshof" die Prozesse gegen die Mitglieder der Widerstandsgruppe der "Weißen Rose" statt. Es gibt heute einen Gedenkraum, der Besuchern nach Anmeldung zugänglich ist. Leider war er bei meinem Besuch wegen Corona nicht zugänglich.

Heute sitzen Touristen am Stachus, so heißt der Platz, den Sie mit dem Springbrunnen sehen können und die wenigsten wissen, was es mit dem Gebäude auf sich hat. Vielleicht erinnern sie sich daran, dass hier der Strafprozess gegen Uli Hoeness stattfand, aber an den Prozess um die Mitglieder der Weißen Rose?

