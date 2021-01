Gelungene Überraschung für die "Ran an die Geräte-Mädels"

Ohne Corona könnten sie jeden Dienstag in der Turnhalle toben oder unter fachkundiger Anleitung turnen, doch all das ist im Moment nicht möglich.

Umso größer war die Überraschung der Mädels von 6 bis 9 Jahren, als sie digitale Post von ihrer Übungsleiterin Miriam Badejo vorfanden.

Aktiv in der Coronazeit - wir treiben trotzdem Sport

Da Corona verhindert, dass wir gemeinsam Sport treiben können, möchte der TV Eintracht seinen Mitgliedern die Möglichkeit geben, zu hause aktiv zu werden. Dies war bisher fast ausschließlich für die Erwachsenengruppen der Fall. Nun waren endlich auch die Mädels an der Reihe. Miriam Badejo hatte für den Anfang einen Tanz zum Mitmachen ausgesucht, der den Kindern zumindest einen Hauch von Turnhalle gab.

Fortsetzung folgt

Ab jetzt soll es zusätzlich zu den Angeboten auf der Homepage jede Woche eine kleine Sequenz für die "Ran an die Geräte-Gruppe" von Miriam Badejo geben, damit sie aktiv werden können und auch den Kontakt zum Verein nicht ganz verlieren. Da dieses Angebot direkt an die Teilnehmer geschickt wird, können andere Vereinsmitglieder leider nicht teilnehmen.

