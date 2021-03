Online-Angebot und Tipps zum "Selber-machen":

Da Corona ein gemeinsames Sporttreiben im Moment verhindert, möchte der TV Eintracht seinen Mitgliedern dennoch die Möglichkeit geben, sich zu bewegen.

Dazu gibt es auf der Homepage des Vereins Online-Vorschläge mit denen der innere Schweinehund besiegt und die Figur in Form gebracht werden kann. Die vom Landessportbund zur Verfügung gestellten Angebote werden jede Woche überarbeitet und neu auf der Homepage eingestellt.

Dabei will es der TV Eintracht nicht belassen und arbeitet die Vorschläge vom letzten Frühjahr noch einmal auf.

Den Nachwuchs bei Laune halten (3) - Ich gehe mich bewegen:

Die meisten von Ihnen werden es kennen: Ich packe meinen Koffer und nehme ein Hemd mit und dann muss man sich immer merken, was alles in den Koffer kommt. Das Ganze übertragen wir in die Bewegung: Also alle im Kreis aufstellen oder gegenüber oder im Dreieck und dann geht es los: Wir gehen zum TV Eintracht und nehmen Bewegung mit...

Beispiel:

Der erste Teilnehmer sagt: Ich gehe zum TV Eintracht (oder mich bewegen) und nehme Kniebeugen mit, alle machen Kniebeugen

Der zweite Teilnehmer sagt: Ich gehe zum TV Eintracht und nehme Kniebeugen und Hampelmänner mit, alle machen Kniebeugen und dann Hampelmänner

Der dritte Teilnehmer sagt: Ich gehe zum TV Eintracht und nehme Kniebeugen, Hampelmänner und sit ups mit, alle machen Kniebeugen, dann Hampelmänner, dann sit ups

Der vierte Teilnehmer oder wenn man durch ist wieder der erste sagt: Ich gehe zum TV Eintracht und ...

Wie viele Bewegungen schaffen Sie denn, ohne den Überblick zu verlieren?

Hier noch ein paar Ideen zu dem, was man mitnehmen kann: Liegestütze, Standwaagen, Hüpfer auf dem rechten Bein, Ausfallschritte rechts, links, vorne, hinten, Hüpfer auf beiden Beinen, Drehungen um die eigene Achse, Laufen auf der Stelle; wir sind sicher Ihnen fällt auch noch etwas eigenes ein.

Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund, damit wir bald wieder zusammen Sport treiben können.