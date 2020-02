Brav gekämpft - LSV bejubelt 4. Sieg Richtung Klassenerhalt

Von Bernd Janning

Lünen. Die Fußballer des Lüner SV bejubelten mit dem 2:1 über den Tabellennachbarn TuS Sinsen ihren vierten Saisonsieg. Dabei stellten sie, auch dank der Mithilfe der mit gefährdeten Konkurrenz, die Weichen eindeutig in Richtung Klassenerhalt in der Westfalenliga.

Wenn auch heute der erste Nichtabstiegsplatz, der13. Rang, nicht verlassen werden konnte, so ist dies schon am nächsten Heimsieg nächsten Sonntag gegen den FC Iserlohn möglich. Iserlohns Trainer Mario Plechaty, davor sechs Jahre Coach beim LSV, war als „Spion“ auf der Tribüne.

Lünen in die Karten spielte die Niederlagen von Gerlingen mit 1:3 gegen Wiemelhausen und von Wickede mit 1:2 gegen Schlusslicht Hassel.

Lünen begann - auch ohne seine in der Winterpause zu den Regional- und Oberligisten Lippstadt und ASC Dortmund gewechselten „Stars“ und Torjäger Johannes Zottl und Marcel Ramsey gut. Mit einem 2:0 ging es in die Pause.

Kapitän Matthias Drees erzielte mit einem abgefälschten Schuss die Führung. Sascha Ernst erhöhte nach einer schönen Aktion auf 2:0.

Dass die Rot-Weißen um Trainer Christian Hampel nach der Pause ein anderes Gesicht zeigen würden, hatten die trotz Starkregens und Sturm noch 110 Fans auf der Tribüne befürchtet. Der Spielfluss war immer wieder weg. Sinsen wurde stark gemacht. Egzon Kadrija glückte kurz vor dem Abpfiff der Anschluss. Anschließend verpassten die Gäste sogar den Ausgleich.

Lünen fuhr dennoch einen verdienten Sieg ein. Auch dank Alexander Ruscher. Dieser fror zwar in den ersten 45 Minuten im Tor, weil Sinsen sich kaum in seine Nähe wagte. In der zweiten Halbzeit zeigte er, dass er ein würdiger Vertreter von Daniel Dreesen (gesperrt) und Michel Josch (mit der Bundeswehr im Einsatz) ist.

LSV: Alexander Ruscher - Felix Rudolf (58. Matthias Göke), Gianluca Reis, Matthias Drees, Daniel Mikuljanac (79. Marcel Milosz), Sascha Ernst, Milan Sekulic (68. Dominik Deppe), Phil Rosenkranz, Noel Lahr, Nicolas Friedberg (75. Fabian Pfennigstorf), Talha Temur - Trainer: Christian Hampel

TuS: Simon Werner - Dominik Grams, Patrick Goecke, Emre Köksal, Leonardo Onofaro (46. Ben Kitschelt), Tugay Tekin, Nusret Miyanyedi (79. Egzon Kadrija), Mesut Aksu, Maurizio Fenu, Gerad Lubkoll, Lorenz Niedrig - Trainer: Michael Schrank)

Tore: 1:0 (21.) Drees, 2:0 (31.) Ernst, 2:1 (81.) Kadrija -Zuschauer: 110 - Schiedsrichter: Martin Pier (Holzwickede) mit Tobias Kähler + Jörn Hesse - Das Trio überprüfte sorgfältigst die Bespielbarkeit des Platzes (Kann der Ball bei Sturm in jede Richtung gespielt werden, drohen umstürzende Bäume), pfiff wegen der genauen Kontrolle die Begegnung eine Viertelstunde später an.

SV Sodingen - DSC Wanne-Eickel 1:6

BSV Schüren - SV Sodingen 4:3

SV Sodingen - SpVgg Erkenschwick abgesetzt

SG Finnentrop-Bamenohl - SC Neheim 4:0

SpVgg Erkenschwick - FC Brünninghausen 1:0

DJK TuS Hordel - FC Iserlohn 1:2

SV Hohenlimburg - FC Lennestadt 2:0

Lüner SV - TuS Sinsen 2:1

FSV Gerlingen - Concordia Wiemelhausen 1:3

Westfalia Wickede - YEG Hassel 1:2

1. SG Finnentrop-Bamenohl 18 48:21 27 43

2. DSC Wanne-Eickel 18 55:20 35 42

3. SV Hohenlimburg 18 33:19 14 35

4. DJK TuS Hordel 18 33:15 18 34

5. FC Lennestadt 19 48:43 05 34

6. SC Neheim 19 43:26 17 32

7. FC Brünninghausen 19 28:28 00 28

8. Concordia Wiemelhausen 18 40:36 04 30

9. BSV Schüren 19 31:45 14 26

10. SpVgg Erkenschwick 18 28:28 00 25

11. FC Iserlohn 18 25:27 02 21

12. TuS 05 Sinsen 18 22:33 11 19

13. Lüner SV 18 31:37 06 16

14. Westfalia Wickede 19 33:49 16 13

15. FSV Gerlingen 19 24:45 21 13

16. SV Sodingen 17 22:46 24 12

17. YEG Hassel 18 17:43 26 11