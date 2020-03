Hüsing verliert mit Spitzenreiter Wiedenbrück

Lünen. (Jan-) Mit teils überraschenden Ergebnissen endeten zwischen 3. Bundes- und der Oberliga die Spiele mit Beteiligung Lüner Fußballer.

Weniger überraschend war dabei die 1:2-Niederlage des SC Preußen Münster als 18. beim 12., Aufsteiger Viktoria Köln vor 3147 Fans. Beim Verlierer fehlte der Borker Stürmer Joel Grodowski.

In der Regionalliga Südwest verlor der TSV Steinbach-Haiger am Dienstag beim Siebten und ehemaligen Bundesligisten SSV Ulm vor 807 Zuschauern mit 1:2. Der Lüner Stürmer Patrick Hanke wurde in der 67. Minute eingewechselt.

Mit Hanke auf der Bank folgte Samstag im Heimspiel vor 1034 Fans ein 2:1-Sieg über den 13. SC Freiburg II. Der TSV steht aktuell auf Platz drei.

In der Regionalliga West enttäuschte der FC Schalke 23 mit dem Lüner Sandro Plechaty als 9. vor nur 100 Besuchern mit einem 1:1 gegen den 18. SV Bergisch Gladbach.

Spitzenreiter SV Rödinghausen mit dem Lüner Felix Backszat bezwang vor 1420 Besuchern mit der U23 von Borussia Dortmund mit dem Ex-LSVer David Solga als Co-Trainer den 7. mit 2:0. Dabei schoss Rödinghausens Simon Engelmann sein schon 26. Saisontor.

Überraschend verlor in der Oberliga Regionalliga-Absteiger und Spitzenreiter SC Wiederbrück mit dem Lüner David Hüsing sein Heimspiel vor 550 Fans gegen Rot-Weiß Ahlen mit 0:1. Unabhängig von den offenen Spielen dieses Wochenendes bleiben Wiedenbrück und Ahlen auf den Plätzen eins und drei.