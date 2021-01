LSV-Altherren - Jungbrunnen seit fast 50 Jahren

Von Bernd Janning



Lünen. Ein Jubiläum jagt bei Lüner SV das andere. Gerade das 75jährige Bestehen. Und im nächsten Jahr sind die Altherren-Fußballer der Rot-Weißen an der Reihe. Ihre Abteilung wird 50 Jahre jung.

Gegründet wurde die Riege in der Gaststätte von Werner Anderson (1. Bild), dem „Lindenkrug“ an der Cappenberger Straße in Nordlünen, am 18. April 1972.

Von den Gründungsmitglieder waren fünf Jahre später noch Günter Baumeister, Heinz Predki, Friedhelm Schmälter, Erwin Volkmann (2. Bild) und Horst Laschinski (3. Bild) dabei. Weitere Gründer waren einst „Tümmi“ Straka, Günter Kampmann, Manfred Fehring, Dieter Koch, Horst Fenske, Fritz Büscher, Friedhelm Fröhner, Wolf, der spätere Plagge-Wirt Wolfgang Schmidt, Werner Anderson und der 2. Vorsitzende der LSV-Fußballer, Eugen Rausch.

Die Gründer feiert ihr Fünfjähriges am 16. April 1977 nach dem Spiel gegen den TuS Westfalia Wethmar mit ihren Frauen in der Gaststätte „Haus Häseler“ an der Münsterstraße, geführt von „Ede“ Schmielewski.

Das erste Spiel der LSV AH fand am 13. Mai 1972 auf dem Wüstenknapp statt. Westfalia Kirchlinde wurde durch Tore von Horst Laschinski, Waldemar Ludwig und einem Selbsttor 3:1 geschlagen.

Im Gründungsjahr wurden von 28 Spielen 17 gewonnen, drei verloren, acht gingen unentschieden aus. Aus dieser Saison stammt auch ein 15:2 über Alemannia Dortmund 97, der wohl möglich immer noch höchste Sieg in der Geschichte der Oldies. Torschützenkönig mit 18 Treffern aus 26 Spielen wurde Günter Baumeister.

Hier ein Blick auf fünf weitere Spiele aus 1977, dem fünften Jahr der Oldies:

12. März: LSV - Drensteinfurt 3:1 - ein klarer Sieg gegen einen Gegner, der wenig gefährlich war. Es trafen Stefan Stefan Tusa, Günter Baumeister und Ludwig Hopp.

19. März: LSV - BV 05 Lünen 3:1 - In einem spannenden Ortsderby wurden die Geister unerwartet sicher bezwungen. Der Sieg war nur in der zweiten Halbzeit in Gefahr, als der BV 05 nach Unsicherheiten in der LSV-Abwehr auf 1:2 verkürzte. Es trafen Friedhelm Schmälter, Heinz Predki und Peter Jahnke.

26. März: Preußen Horstmar - LSV 1:2 - In einem guten Spiel gegen einen starken Gegner gewann der LSV mit etwas Glück und der starken Leistung von Torwart Werner Jonda. Die frühe Führung der Preußen (2.) glich Fredy Greis aus. Stefan Tusa erzielte in der zweiten Halbzeit den Siegestreffer.

2. April: LSV - SV Erle 08 1:3 - Nach zwölf Siegen in Serie erwischte es die Löwen gegen Erle. Früh gerieten sie unglücklich zurück, nutzen die vielen guten Chancen nicht. Es wurde mehr gemeckert als gespielt. Verdient verließ der LSV als zweiter Sieger den Platz. Das Tor schoss Stefan Tusa der mit da 15 Treffern immer noch ungefährdet die Schützenliste anführte.