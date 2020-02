LSV heute im Pokal als Favorit in Hellweg

Von Bernd Janning

Lünen. In der 5. Runde des Pokals des Fußball-Kreises Dortmund tritt Westfalenligist Lüner SV am heutigen Dienstag (4. 2., 19 Uhr) als klarer Favorit beim A-Ligisten FC Hellweg Lütgendortmund an.

Auch wenn es bei den Rot-Weißen um Trainer Christian Hampel gerade im Torwart-Bereich Probleme gibt, wäre ein Ausscheiden eine riesige Überraschung.

Schlussmann Daniel Dreesen ist, wie Feldspieler Ali Bozlar, seit der Dortmunder Hallenmeisterschaft noch gesperrt. In Hellweg (Kunstrasen Limbecker Str. 70) soll es die Nummer drei im Kasten, Alexander Ruscher richten. Dieser stand schon in der zweiten Halbzeit beim verdienten 2:1-Erfolg im letzten Test gegen den Oberligisten Niederrhein, ETB Schwarz-Weiß Essen, im Gehäuse. Ruscher vertritt dann Michel Josch, der Sonntag mit Knieproblemen in der Pause ausgewechselt wurde.

Hampel blickt, trotz des Abgangs von Torjäger Johanes Zottl zum Regionalligisten SV Lippstadt, zuversichtlich nach vorn. „Wir stehen inzwischen in der Abwehr besser, haben im Angriff mit Milan Sekulic, Nico Friedberg, Talha Temur und Fabian Pfennigstorf gute Möglichkeiten. Wichtig ist das Weiterkommen, und das ohne Verletzungen und Karten!“ Die Lüner verloren in der Winterpause keinen ihrer vier Tests: 1:1 bei Oberligist Ennepetal und gegen Klassenkonkurrent Neheim, 2:1 übe Landesligist Hombruch und zuletzt das 2:1 gegen Essen.

Bei einem Sieg treffen die Lüner in der 6. Runde (1. - 31 3.) auf den Gewinner der Begegnung des Landesliga-Zweiten TuS Bövinghausen gegen Bezirksliga-Dritten Germania Dortmund.

Kreis-Pokal Dortmund, 5. Runde

Mengede - V. Kirchderne 3:2

SF Brackel - FC Roj 2:0

Kemminghausen - Brünninghausen 1:3

FC H. Lütgendortmund - Lüner SV Di 19.00

TuS Bövinghausen - RW Germania Di 19.00

Sharri - TSC Eintracht Di 19.00

ASC Dortmund - TuS Eichlinghofen Di 19.00

Türkspor DO - W. Wickede So 23. 2., 15.00

Kreis-Pokal Dortmund, 6. Runde

Sharri/TSC - Mengede

SF Brackel - Türkspor/Wickede

Brünninghausen - ASC/Eichlinghofen

Bövingh./Germania - Lütgend./Lüner SV