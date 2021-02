LSV wünscht Youngster Hangebruch viel Glück

Er kam als junger, torgefährlicher Hoffnungsträger. Aber er wurde der Pechvogel. Doch tapfer hielt er seinem neuen Verein die Treue. Aber jetzt steht zur neuen Saison eine Luftveränderung an.



Lennart Hangebruch (*19.06.2001) wechselt innerhalb der Westfalenliga vom Lüner SV in der Gruppe 1 zu Westfalia Wickede in die Staffel 2. Mit „Der Torjäger, der aus der Tiefe kommt“ wurde er zu Beginn dieser, jetzt unterbrochenen Serie, bei den Lüner Löwen begrüßt. Schon im zweiten Vorbereitungsspiel beim 7:0 beim B-Ligisten BV Lünen 05 kam er zum ersten Einsatz. Doch bei einem Zweikampf hatte er großes Pech. Er brach sich das Nasenbein. Folglich fiel er sechs Wochen aus, gab aber nie auf und unterstützte nach seiner Genesung zuerst die Bezirksliga-Reserve der Rot-Weißen. Er war in drei Spielen jeweils die vollen 90 Minuten dabei - beim 0:3 beim Türkische SC Kamen, dem 0:3 gegen SG Massen und dem 0:6 in Wethmar. Fünf Meisterschaftsbegegnungen bestritt die Westfalenliga-Erste der Lüner. In der letzten, beim 2:2. Beim SuS Neuenkirchen kam er zu seinem ersten Einsatz. In der 89. Minute wurde er für Offensivmann David Loheider eingewechselt. Dann gab es wieder durch die Corona-Pandemie Einschränkungen. Bis heute kein Mannschafts-Training mehr, keine Spiele. Die Saison wurde abgebrochen. Ob und wenn ja, wann diese wieder angepfiffen wird, ist offen.

„Erst 19 Jahre alt, macht Tempo, hat eine gute Körpersprache, ist eine Perspektive“, wurde er beim LSV gelobt. Mit dem Fußball begonnen hatte der Fan des FC Bayern München und dessen Torjäger Robert Lewandowski bei TuRa Asseln. Es folgten das erste Mal Westfalia Wickede, SV Brackel 06, SC Husen-Kurl und der LSV. Der Youngster, der am liebsten Mittelstürmer spielt, erzielte für den A-Ligisten Husen in 14 Spielen zwölf Tore. „In den letzten drei, vier Jahren hatte ich am Ende einer Saison immer mindestens 30 Tore auf dem Konto“, erzählt er. Jetzt hofft er, dass er sich in Wickede, wie beim LSV, weiterentwickeln kann. Dieser verabschiedet ihn mit: „Wir wünschen Lennart viel Erfolg und insbesondere Gesundheit!“ Jan-