LSVer Rolf Urban feiert 74. Geburtstag

Lünen. (Jan-) Das heutige Geburtstagskind der Fußballer des Lüner SV heißt Rolf Urban. Dieser spielte in der Saison 1972/73 für die Rot-Weißen in der Regionalliga.

Er machte alle 34 Spiele mit und war mit elf Treffern der beste Torschütze seines Teams. Doch die Tore von Urban reichten nicht. Der Lüner SV stieg nach sieben Jahren Regionalliga als Achtzehnter und Tabellenletzter ab. Trainer war damals Theo Gründken, der vorzeitig seinen Stuhl räumen musste.

Viele LSV-Fans war das Abstiegsteam von den Namen her eines der stärksten, das die Lüner je hatten. LSV-Präsident Heinz Schäfer stellte damals neben Urban auch Dieter Stannek, Karl-Heinz „Ellis“ Granitza, Bubi Klos und Bernd Ochmann als Neuzugänge vor. Ochmann schoss damals neun Tore, Granitza vier, Klos drei. Auch die anderen Torschützen haben bekannte Namen: Horst Angel und Peter Wirsching je eins, Helmut Reiners sechs, und Günter Riepert fünf.