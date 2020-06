Luca Frenzel - wieder ein Talent für den Lüner SV

Von Bernd Janning

Lünen. Der Jugend gehört die Zukunft. Fußball-Westfalenligist Lüner SV angelte sich mit dem erst 19jährigen Luca Frenzel ein heimisches Talent. Dieses wurde am 27. April 2001 in Lünen geboren.

Wahre Größe zeigt sich nicht nur über die Körpergröße. Das gilt auch für den 1,73 Meter großen Offensiven, immerhin drei Zentimeter größer als dessen Lieblingsspieler Messi. Mit dem Kicken begann er in der F-Jugend des SV Preußen 07 aus Horstmar.

Bereits als A-Jugendlicher lief er für den Horstmarer Klub in der ersten Senioren-Mannschaft in der Kreisliga A auf, erlebte auch zuletzt in der Halle bei der Lüner Stadtmeisterschaft seine Premiere. Der Rechtsfuß wurde als A-Jugendlicher in die Erste hochgezogen und bedankte sich bei 18 Einsätzen mit acht Toren für dieses Vertrauen. Er ist nach Saisonabbruch durch die Corona-Krise zweitbester Schütze im SVP-Team.

Wer spielt in deiner Familie noch Fußball?

Niemand.

Vorher hast du in der A-Jugend der Horstmarer gespielt. In welcher Klasse? Warst du da auch schon Torjäger?

In der Kreisliga A. Da war ich nicht der Torjäger, sondern eher der Vorlagengeber.

Was ist deine Lieblingsposition?

Ich bin Außenstürmer auf der linken Seite, schließe aber als Rechtsfuß gern aus der Mitte ab.



Wie kam es zum Wechsel zum Lüner SV?

Trainer Christian Hampel hat mich bei den Stadtmeisterschaften in der Halle entdeckt. Und, da ich sowieso Lust hatte, wieder höherklassig zu spielen, hat es perfekt gepasst.

Was erhoffst du dir beim Lüner SV?

Dass ich mich fußballerisch weiter entwickel.

Was ist dein Lieblingsverein?

Borussia Mönchengladbach

Was ist dein Lieblingsspieler?

Lionel Messi vom FC Barcelona.

Was ist dein Lieblingsessen?

Burger

Was ist dein Lieblingsgetränk?

Fanta.

Was ist deine Lieblingsmusik?

Amerikanischer und deutscher Rap.