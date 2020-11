Lüner SV-Konkurrent Espelkamp sorgt vor

Lünen. (Jan-) In die Zukunft investieren die Fußballer des FC Preußen Espelkamp. Der Topfavorit, Spitzenreiter und Gegner des Lüner SV in der Westfalenliga 1 verpflichtete jetzt Ben Schmidt.

Dieser wurde in der U17 des Bundesligisten Arminia Bielefeld ausgebildet und kam jetzt über den VfB Fichte Bielefeld nach Espelkamp. Dort soll er über die Landesliga-U19 an die Erste, zu dessen Kader er schon gehört, herangeführt werden.

Bei den Preußen stiegen aktuell die Zweite in die Bezirks-, die Erste in die Westfalenliga auf.