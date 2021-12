Pünktlich zum Jahresbeginn gibt es beim 1. JJJC Lünen zwei neue Angebote für Kampfsportinteressierte. Neben den „etablierten“ Sportarten Judo und Nin-Jitsu bietet der Verein ab der Zeit nach den Winterferien auch Karate und Chinesische Kampfkünste mit Schwerpunkt Waffentraining und Partnerformen an.

Unter Leitung von Stefan Kusper, der seit 1989 Shotokan-Karate betreibt und Träger des 1. Dan (Meistergrad) ist, findet ab dem 11. Januar 2022 in der Zeit von 20:00 bis 21:30 Uhr in der Turnhalle der Elisabeth-Schule in Lünen-Brambauer (Zum Karrenbusch 6) jeden Dienstag Karate-Training statt.

Markus Drevermann, der mehrere Budo-Sportarten wie Kung Fu, Tai Chi, Nin-Jitsu, Karate und Judo aktiv betreibt, leitet auch ab dem 11. Januar 2022 jeden Dienstag eine neue Gruppe, die sich schwerpunktmäßig mit Chinesischen Kampfkünsten mit Schwerpunkt Waffentraining und Partnerformen befasst, an. Diese Gruppe trainiert in der Turnhalle der Heinrich-Bußmann-Schule (Bebelstr. 54 / Zufahrt über die Süggelstraße) in der Zeit von 18:15 bis 19:45 Uhr.

Interessierte mit oder ohne Vorkenntnissen sind herzlich eingeladen, das neue Angebot des 1. JJJC Lünen auszuprobieren. Der Verein ermöglicht es, sechs bis maximal acht Mal am Training teilzunehmen, bevor eine Anmeldung erfolgen muss. Für den Anfang ist normale Sportkleidung ausreichend, weiteres Equipment ist vorerst nicht erforderlich bzw. wird gestellt.

Vereinsangehörige des 1. JJJC Lünen können ohne Änderung des Beitragssatzes an den neuen Angeboten teilnehmen.

Im Rahmen der aktuellen Corona-Schutzverordnung ist für die Sportausübung in Innenräumen die 2G+-Regel vorgesehen, d. h. neben dem Immunisierungsnachweis ist der Nachweis eines negativen, max. 24-Stunden alten offiziellen Schnelltests vorzulegen.

Weitere Infos zum Verein unter www.1-jjjc-luenen.de