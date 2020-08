Neue Anstoßzeiten sind ungewohnt

Lünen. (Jan-) Auch im Fußballkreis Dortmund müssen die Kicker mit wegen der Corona-Pandemie geänderten Anstoßzeiten in den Kreisligen leben.

Beginn bei den Senioren ist sonntags um 16 Uhr. Finden mehrere Seniorenspiele an einem Sonntag statt, können die nachrangigen Spiele auch um 13 Uhr oder um 10 Uhr stattfinden, sofern im letzten Fall der Junioren-Spielbetrieb hiervon nicht beeinträchtigt wird.

In Ausnahmefällen sind auch Spiele an Samstagen (ab 16 Uhr) oder Sonntagabends (19 Uhr) möglich. In besonderen Ausnahmefällen hat der Staffelleiter das Recht, Spiele an Werktagen anzusetzen, sofern der Junioren-Spielbetrieb hiervon nicht beeinträchtigt wird.

Am Volkstrauertag (15.11.) wurden einzelne Spiele von 10 auf 19 Uhr, aber auch auf den 13. oder 14. November verlegt. Gründonnerstag (1. 4. 2021) ist regulärer Spieltag. Fallen mehrere Spiele, sind ein zweites und ein drittes zunächst pauschal am 8. Bzw. 15. April angesetzt.

Der Staffelleiter kann die Anstoßzeit anpassen, wenn dies nach den örtlichen und behördlichen Vorgaben erforderlich ist, ohne dass die betroffenen Vereine zustimmen müssen oder die Veränderung ablehnen können. In diesen besonderen Zeiten wird von allen Vereinen hohe Flexibilität zur Durchführung des Spielbetriebs erwartet.