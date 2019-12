Der Schwimmverein Lünen bietet seit Anfang 2019 auch Yoga für seine Mitglieder/innen an. Dabei werden jeweils 10 Einheiten zu einem Kurs zusammengefasst.

Am Montag 13. Januar 2020 um 18:30 Uhr beginnt ein neuer Kurs für den noch einige freie Plätze zur Verfügung stehen.

Das Angebot richtet sich vorrangig an Mitglieder/innen des Vereins. Neulinge und Gäste sind willkommen und können sich unter kontakt@svluenen08.de melden.