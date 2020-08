Am Freitag überreichte Sozialwartin Gerti Bööck dem langjährigen Kunstturntrainer und Ehrenmitglied des TV Eintracht Brambauer das Präsent des Vereins zum 80. Geburtstag. Natürlich fand diese Übergabe in der Turnhalle an der Profilschule statt, denn dort, zumindest im Vorgängermodell hat Peter Wenzlik viel Zeit investiert, um die Schüler-Leistungsriege erfolgreich zu machen und dort ist er auch noch immer beim Jedermannturnen aktiv. Blumen für seine Frau waren auch dabei, denn die musste oft genug auf ihren Mann verzichten, wenn er in der Turnhalle war.

