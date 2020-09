Der Karneval steht vor der Tür, wird in diesem Jahr wohl aber ausfallen, auch in den Gruppen des TV Eintracht. Dieses Foto hat der TV Eintracht von einer Turnschwester zur Verfügung gestellt bekommen. Man erkennt an den Kletterstangen im Hintergrund, dass es in der ersten Turnhalle, die an der Friedhofstraße stand aufgenommen wurde. Leider fehlen alle weiteren Informationen. Vielleicht kann jemand dem TV Eintracht weiterhelfen. Kontakt können Sie über die Homepage aufnehmen: tve-brambauer.

Angebot der kommenden Woche:

Damit Sie immer über die laufenden Angebote informiert sind, hier die Übungsstunden der kommenden Woche. Alle aufgelisteten Angebote finden in der Turnhalle der Profilschule (früher Achenbachschule), Friedhofstr. in Brambauer statt.

Montag, 20 Uhr, "Fit for life - Gymnastik für Frauen" 

Dienstag, 16 Uhr, Seniorengymnastik, "bleib fit im Alter"

Dienstag, 20 Uhr, Ballspiele Männer

Mittwoch, 18 Uhr, "Fit Mix - Fitnesstraining mit und ohne Handgeräte"

In dieser Woche wieder Volleyball: Mittwoch, 19:30 Uhr freies Spiel

Donnerstag, 18:30 Uhr, Badminton für Jugendliche, Mädchen und Jungen ab 12

Donnerstag, 20 Uhr, "Die Mischung macht's - Badminton für Erwachsene"

Freitag, 20 Uhr, Jedermann-Turnen, Bewegung und mehr für jeden.

Nützliche Informationen

Den Hygieneplan, Hinweise zum Ablauf des Übungsbetriebs und alle sonstigen Informationen finden Sie auf der Homepage des Vereins unter: tve-brambauer.

Alle Mitglieder, deren Übungsstunde noch nicht stattfindet, können auf ein anderes Angebot ausweichen, zusätzliche Kosten entstehen dadurch nicht.

Bitte beachten Sie, dass trotz aller Vorsicht und Einhaltung aller Maßnahmen und Vorschriften die Möglichkeit besteht, sich mit "Corona" zu infizieren.