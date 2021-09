Ohne große Überraschungen, aber dafür gut besucht, verlief die Jahreshauptversammlung des 1. JJJC Lünen. Damit genügend Abstand zueinander gewahrt werden konnte, lud der Vorstand in die Turnhalle der Heinrich-Bußmann-Schule ein. Immerhin 28 Kampfsportler:innen folgten der Einladung.

In ihrem Bericht stellte die erste Vorsitzende, Heike Tatsch, fest, dass der Verein trotz der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen anderthalb Jahren im Rahmen seiner Möglichkeiten recht aktiv war. Neben einigen Outdoor- und Online—Angeboten, wurde auch der 55. Vereinsgeburtstag im April diesen Jahres mit einer Foto- und Videoaktion, die von einem Gewinnspiel flankiert wurde, begangen. Sogar die Teilnahme an Gürtelprüfungen wurden den Vereinsangehörigen in dieser Zeit ermöglicht. Der Bericht schloss mit der erfreulichen Nachricht, dass der Verein trotz des dennoch eingeschränkten Angebots nur einige wenige Abmeldungen zu verzeichnen hatte und zur Zeit 152 Mitglieder melden kann.

Im Folgenden wurde über eine seitens des Landessportbundes empfohlene Satzungsänderung beschlossen. Diese ermöglicht es dem Verein zukünftig, bei Bedarf auch Mitgliederversammlungen online durchzuführen. Die Satzungsänderung wurde nach Erläuterungen einstimmig beschlossen.

Nach der Entlastung des aktuellen Vorstandes folgten die Neuwahlen für den Rest des Jahres 2021 und das Jahr 2022. Der aktuelle geschäftsführende Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt, während es im erweiterten Vorstand ein paar Änderungen gibt. Es wurden gewählt: Heike Tatsch (1. Vorsitzende, Pressewartin), Martin Tatsch (2. Vorsitzender), Wolfgang Hübenthal (1. Kassierer), Martin Köthe (2. Kassierer), Kathryn Köthe-Kosmowski (1. Geschäftsführerin), Markus Nientiedt (2. Geschäftsführer), Miriam Sawallich (Sport- und Jugendwartin Judo, Pressewartin), Thomas Pototzky (Sport- und Jugendwart Nin-Jitsu), Kevin Busch, André Wuttke, Erik Rieping und Sandra Hipler (alle Kassenprüfer:in).

Im Anschluss an die Wahlen folgte noch die Ehrung langjähriger Vereinsangehöriger. Fabian Köthe, André Wuttke, Tim und Jan Trittel wurden für die 10-jährige Mitgliedschaft geehrt. Markus Drevermann (15 Jahre), Kevin Busch (20 Jahre) und Ralf Hartmann (35 Jahre) erhielten ebenfalls Ehrengaben seitens des Vereins. Ehrenvorsitzender Manfred Redder ist fast seit der Vereinsgründung vor 55 Jahren dem 1. JJJC Lünen treu und wurde entsprechend geehrt.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ entstand zum Ende der Versammlung noch eine lebhafte Diskussion darum, wie Eltern stärker in die Vereins- und Vorstandsarbeit eingebunden werden können.