Weihnachtsgrüße von Vorstopper John Jacobs aus Holland

Lünen. Weihnachtsgrüße aus Heelsum in seiner holländischen Heimat schickten John Jacobs und dessen Lebensgefährtin Renate an die Fußballer des Lüner SV. Der mit allen Wassern gewaschene Vorstopper spielte in den 70er Jahren fünf Serien für den Lüner SV. Als Abwehrmann brachte er es in dieser Zeit auf die ungewöhnliche Zahl von 14 Treffern.

In Schwansbell spielte der Holländer damals mit Dieter Zorc, Eddy Bakine, Klaus Hagedorn und Henner Bradatsch zusammen. ©textfotojanning