Westfalenliga-Meisterschaft: Startet der Lüner SV am ersten September-Wochenende?

Von Bernd Janning

Lünen. Vieles rund um den Saisonstart der Fußballer in Zeiten der Corona-Pandemie stammt aus einer nebligen Gerüchteküche.

Was jetzt Reinhard Pietz auf der Homepage des Fußball-Kreises Arnsberg berichtet, dürfte schon eher Realität werden.

„Jetzt gab der Verbandsfußballausschuss des Fußball-und Leichtathletik-Verbandes Westfalen mit den Vorsitzenden der Fußballausschüsse in den Kreisen den Beginn der Meisterschaft bekannt“, so Pietz.

Demnach soll die Saison 2020/2021 der Herren am Samstag und Sonntag des Wochenende 5. und 6.September beginnen. Die Daten sollen amtlich sein, solange es in Sachen Corona keine zweite Welle gibt.