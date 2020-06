Lünen-Brambauer. – Das Tagespflege-Angebot der AWO-Ruhr-Lippe-Ems hat jetzt eine Qualitätsprüfung bestanden. Das Zertifikat mit TÜV-Siegel der unabhängigen Prüfungsgesellschaft TÜV Rheinland bescheinigt auch der Tagespflege in Lünen-Brambauer eine gute Dienstleistungsqualität sowohl nach DIN ISO 9001 als auch gemäß der eigenen AWO-Normen.

Das Tagespflege-Angebot für Seniorinnen und Senioren konnte auch in der Corona-Krise mit einer Notbetreuung für sechs bis acht Gäste aufrechterhalten werden. Für das Team um Einrichtungsleiterin Carmen Conrad sind jetzt sogar die Voraussetzungen gegeben, die Zahl der Betreuungsplätze langsam wieder auf das Normalmaß aufzustocken. Davon konnten sich Geschäftsführer Rainer Goepfert und Fachbereichsleiter Magnus Memmeler beim ersten Sommergespräch der AWO-Geschäftsführung in der frisch renovierten Einrichtung am Amselweg überzeugen.

Carmen Conrad erläutert: „Derzeit haben wir täglich acht bis zehn Gäste, wir können aber ab Juli wieder bis zu zwölf älteren Menschen anbieten, den Tag in anregender Gemeinschaft zu verbringen.“ So können pflegende Angehörige montags bis freitags derzeit von 8 bis 16 Uhr entlastet werden. „Viele Gäste möchten jetzt wieder länger hier bei uns sein“, erläuterte die Einrichtungsleiterin, die hofft, bald wieder bis 17 Uhr öffnen zu können.

Rainer Goepfert war angetan von dem Team-Gefühl vor Ort, gerade in der Corona-Zeit. Carmen Conrad unterstrich: „Wir haben alle an einem Strang gezogen, einige Mitarbeitende haben zum Beispiel Urlaub vorgezogen.“ Keiner habe Angst vor Corona gehabt, sondern die Gewissheit, das zusammen durchzustehen. Rainer Goepfert sagte mit Blick auf die gesamte AWO Ruhr-Lippe-Ems: „Wir haben keinen einzigen Arbeitsplatz verloren. Toll, wie die Mitarbeitenden teilweise in anderen Einrichtungen mitgearbeitet haben! Ich ziehe den Hut, wie der Notbetrieb aufrecht erhalten wurde.“ Als Dankeschön hatte Goepfert einen prallen Obstkorb für die Mitarbeitenden mitgebracht.

Das Team-Gefühl wurde insbesondere am Beispiel der Pflegeprämie deutlich, die jetzt bundesweit an Pflegekräfte ausgezahlt wurde. Carmen Conrad schob ein: „Das ist ein positives Signal, aber es gleicht bei weitem nicht aus, was die Mitarbeitenden hier aktuell zusätzlich leisten.“ Zum Beispiel gebe es erhöhte Hygieneanforderungen beim Frühstück machen oder Kochen, beim Hände desinfizieren oder Fiebermessen aller Gäste. Magnus Memmeler bestätigte diese aufgrund des Hygienekonzepts bestehenden Herausforderungen an die Personal-Einsatzplanung. Der Fachbereichsleiter bemerkte: „Zwei Ehrenamtliche haben das Team toll unterstützt.“ Carmen Conrad fügte hinzu: „Um auch ihnen einen Anteil an der Pflegeprämie zukommen zu lassen, hat das Team spontan zusammengeschmissen.“ Rainer Goepfert kommentierte begeistert: „Das ist gelebte AWO-Solidarität, eine Bestätigung unseres Leitmotivs ‚Mit den Menschen für die Menschen‘.“

Neue Gäste kommen oft auf Empfehlung, auch aus Waltrop und Dortmund-Brechten, berichtete Carmen Conrad. Dass die Tagespflege ein lebendiger Treffpunkt für die Menschen im Ort ist, habe sich während Corona auch an folgender Begebung gezeigt: „Zwei Musiker aus der Nachbarschaft haben Musik vor unserem Fenster für uns gemacht. Das war eine schöne Aktion.“

Ab August trifft sich zudem an jedem dritten Dienstag im Monat von 17:00 bis 18:30 Uhr die Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz in der Tagespflege an der Amselstraße. „Hier können sich die Angehörigen in geschützter Atmosphäre mit uns und anderen Betroffenen über die Erkrankung austauschen und von ihren Sorgen und Probleme berichten.“

Foto 1: „Geprüft und für gut befunden“: Die Tagespflege Lünen-Brambauer steht auch nach der jüngsten Qualitätsprüfung der AWO-Ruhr-Lippe Ems für gute Betreuungsqualität, worüber sich (v. l.) Altenpflege-Fachkraft Iris Ehmke, Einrichtungsleiterin Carmen Conrad, Geschäftsführer Rainer Goepfert und Fachbereichsleiter Magnus Memmeler freuen.

Foto 2: Sommerbesuch unter besonderen Bedingungen: AWO-Geschäftsführer Rainer Goepfert (2. v. r.) und Fachbereichsleiter Magnus Memmeler bedanken sich mit einem prall gefüllten Obstkorb bei Einrichtungsleiterin Carmen Conrad (2. v. l.) und Altenpflege-Fachkraft Iris Ehmke stellvertretend für das Team der Tagespflege Lünen-Brambauer für den außerordentlichen Einsatz in der Corona-Krise.