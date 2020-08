56-jährige Autofahrerin aus Marl kollidierte mit Radfahrer, er wurde schwer verletzt

Am 27. August, gegen 17 Uhr, kam es im Bereich der Bochumer Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw.Eine 56-jährige Frau aus Marl fuhr mit ihrem Auto auf der Ferdinandstraße in Richtung Wittener Straße. Im Bereich der Fußgängerfurt der Ferdinandstraße kam es zu einer Kollision mit einem 58-jährigen Radfahrer aus Bochum. Dieser überquerte die Furt in Richtung Hauptpost / Innenstadt.

Der 58-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.