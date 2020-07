Eine Marler Autofahrerin fuhr von hinten auf der B225/Dorstener Straße einen Motorradfahrer um. Der 77-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt.

Passiert ist der Crash am Dienstag gegen 15.20 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen warteten der 77-jähriger Motorradfahrer aus Heiden und die 35-jährige Autofahrerin aus Marl in Höhe der A52 an einer Ampel. Beide waren in Richtung Marl unterwegs. Als die Ampel grün wurde, fuhr die 35-Jährige auf den Motorradfahrer auf. Der 77-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.