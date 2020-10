In der Nacht auf Mittwoch haben unbekannte Täter vom Rosenweg in Oer ein weißen BMW X5 gestohlen. Der hochwertige Wagen wurde am Mittwochmorgen an der Halterner Straße in Marl-Sinsen gefunden, allerdings ausgeschlachtet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl machen können oder verdächtige Beobachtungen an der Halterner Straße in Sinsen gemacht haben.

Zeugen können sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 melden.