Einen Unfall verursachen und flüchten, ist leider in Marl an der Tagesordnung. So wie bei einer Unfallflucht auf dem Wellerfeldweg.

Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag wurde ein Seat Leon an der Heckklappe beschädigt. Der Verursacher hat sich nicht gemeldet. Die Reparatur wird etwa 2000 Euro kosten.

Und auf der Matthias-Claudius-Straße ist am Montag zwischen 1 Uhr und 12.30 Uhr ein schwarzer 3er BMW angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.