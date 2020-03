Festnahme nach wilder Flucht ohne Führerschein

Um sich einer Verkehrskontrolle im Bereich Wiesenstraße in Datteln zu entziehen, gab ein 20-jähriger Dattelner am Dienstagabend in seinem Mercedes Gas. Er fuhr über einen Parkplatz. Mehrere Fußgänger mussten zur Seite springen, um vom Wagen nicht erfasst zu werden. Auf dem Südring zwang der Mann andere Autofahrer zu Bremsmanövern. Außerdem fuhr er zweimal über Rot. An der Castroper Straße stellte der Dattelner den Mercedes ab und flüchtete weiter zu Fuß. Er kam aber nicht weit.

Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Der 20-Jährige machte einen berauschten Eindruck. Ein Arzt entnahm ihm deshalb eine Blutprobe. Außerdem hatte der Dattelner Drogen dabei. Der Mercedes wurde sichergestellt. Einen Führerschein besitzt der 20-Jährige übrigens nicht.

Polizisten haben entsprechende Anzeigen gefertigt und ermitteln weiter.

Das einzig Positive: Niemand ist verletzt worden.