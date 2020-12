Die Polizei Recklinghausen sucht mit diesen Fotos einen unbekannten Geldabheber, der am 30. Juni 2020 in Recklinghausen in einer Bank einen fünfstelligen Betrag mit einer gestohlenen Karte abgehoben hat.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige gelangte auf nicht bekannte Weise in den Besitz der Kontokarte und des Personalausweis des Geschädigten. Der Geschädigte bemerkte erst später den Verlust seiner gesamten Geldbörse.

Unter Vorlage der Kontokarte und Personalauswies hob der unbekannte Tatverdächtige bei der Bank des Geschädigten Bargeld ab. Der Tatverdächtige ist dem Geschädigten nicht bekannt.

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Tatverdächtigen machen?