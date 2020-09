Krankenhausarzt wegen des Verdachts der Vergewaltigung verhaftet

Das Amtsgericht Bielefeld hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen einen Krankenhausarzt wegen des Verdachts der Vergewaltigung in drei Fällen erlassen.Nach Durchführung der bisherigen Ermittlungen, welche auf Grund einer Strafanzeige einer vermeintlich geschädigten Frau eingeleitet wurden, wird dem 32-jährigen Beschuldigten vorgeworfen, als Assistenzarzt des Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld im Juli und September 2019 zwei Patientinnen zunächst sediert und im Anschluss an diesen sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben. Der Beschuldigte soll die Tathandlungen gefilmt haben.



Ermittlungskommission "Medicus"

Das Polizeipräsidium Bielefeld richtete eine zunächst 7-köpfige Ermittlungskommission "Medicus" unter Leitung von Kriminalhauptkommissarin Jutta Horstkötter ein. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.