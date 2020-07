Bei einem Unfall auf dem Bachackerweg in Marl erfasste ein Auto einen Krankenfahrstuhlfahrer, der dabei schwer verletzt wurde.

Das Unglück ereignete sich am Donnerstagnachmittag, als der 62-jähriger Mann aus Marl mit seinem Krankenfahrstuhl gegen 16 Uhr auf dem Gehweg unterwegs war. Beim Überqueren des Merkelheider Wegs kollidierte er mit einer 67-jährigen Autofahrerin aus Haltern am See, die auf dem Merkelheider Weg in Richtung "Auf dem Acker" fuhr.

Der Krankenfahrstuhl kippte nach dem Zusammenstoß um, wodurch der 62-Jährige schwer verletzt wurde. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.