Ein tragischer Unfall ereignete sich am gestrigen Montag gegen 16 Uhr in Marl. Ein neunjähriger Junge lief unvermittelt auf die Straße am Ovelheider Weg und wurde von einem Auto erfasst. Bei dieser Kollision wurde das Kind schwer verletzt.

Unter Schock stand die 28-jährige Autofahrerin aus Marl, die trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Jungen nicht verhindern konnte. Der 9-Jährige musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der Ovelheider Weg wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der Victoriastraße und der Georg-Herwegh-Straße gesperrt.