Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in Marl wurde ein Pedelec-Fahrer verletzt.

Der Unfall passierte am Dienstag gegen 14 Uhr im Parkplatzbereich auf dem Gelände der ehemaligen Zeche an der Victoriastraße. Die 59-jährige Autofahrerin aus Essen und der 37-Jährige aus Marl stießen auf dem Parkplatz zusammen. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Das Auto und das Pedelec waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Bei dem Zusammenstoß entstand 10.500 Euro Sachschaden.