Raub mit Messer Sonntag Nacht

Zwei bislang unbekannte, ca. 20-25 Jahre alte Männer haben am Sonntag, 31. Januar 2021, einen 24-jährigen Gelsenkirchener in Rotthausen beraubt. Gegen 04.20 Uhr, befand sich der 24-jährige Geschädigte vor seiner Haustür, um eine Zigarette zu rauchen, als sich plötzlich zwei Personen von hinten näherten. Die beiden männlichen Personen sprachen den Geschädigten an. Als dieser sich umdrehte, wurde ihm von einem der Täter ein Taschenmesser vor die Nase gehalten. Dabei wurde er aufgefordert seine Geldbörse und sein Mobiltelefon herauszugeben. Dieser Aufforderung kam der Geschädigte nach.

Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte blieb unverletzt. Die Flüchtigen waren ca. 20-25 Jahre alt. Die Person mit dem Messer war ca. 1, 90 Meter groß und dunkel bekleidet. Er trug eine Kapuze sowie eine chirurgische Maske, sprach akzentfrei deutsch und war von karamellfarbener Hautfarbe. Die zweite Person, heller Hauttyp, war ca. 1,80 Meter groß, ebenfalls dunkel bekleidet. Auch dieser hatte eine Kapuze auf und trug eine schwarze Stoffmaske.