Rettungshubschrauber im Einsatz, 53-jähriger Mann schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A44 in Fahrtrichtung Dortmund hat sich am späten Samstagabend (9. April) ein 53-jähriger Mann schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 22.45 Uhr in der Ausfahrt Möhnesee.

Auto kollidierte mit einem Baum

Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer eines VW Touareg aus bisher ungeklärter Ursache in der langgezogenen Rechtskurve der Ausfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte nach einigen Metern mit einem Baum. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber, für dessen Landung die Richtungsfahrbahn Dortmund komplett gesperrt werden musste, war im Einsatz. Dieser brachte den 53-Jährigen aus Ense später in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Autos waren die Auf- und Ausfahrt Möhnesee komplett gesperrt.

Auf der Autobahn selbst hingegen gab es keine größeren Verkehrsstörungen. Die maximale Staulänge betrug einen Kilometer.