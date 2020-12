Streifenwagen stießen zusammen, fünf Polizeibeamte schwer verletzt

Im Rahmen eines Einsatzes kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Streifenwagen, bei dem alle eingesetzten Polizisten schwer verletzt wurden. Die Polizei erreichten gegen 21:00 Uhr am gestrigen Samstag (12.12.2020) zahlreiche Notrufe über eine größeren Schlägerei im Bereich des Westbahnhofs. Aus diesem Grunde schickte man umgehend mehrere Streifenwagen aus dem gesamten Innenstadtbereich zu dem angegebenen Ort. Einer der Einsatzwagen kam von der Lochnerstraße, andere Kollegen näherten sich von der Junkerstraße. An der Kreuzung der beiden Straßen kam es dann zu dem Unglück. Beide Streifenwagen stießen zusammen, als sie mit Blaulicht und Einsatzhorn gleichzeitig in Richtung Turmstraße fahren wollten. Alle fünf Insassen, allesamt Aachener Polizeibeamte, wurden so schwer verletzt, dass sie in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Die beiden Streifenwagen erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt.

Die Beteiligten an der Schlägerei konnten indes von weiteren Beamten dingfest gemacht werden. Auch hier gab es vier Leichtverletzte. Gegen die Randalierer wurden Strafverfahren eingeleitet.