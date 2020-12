In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter ein Küchenfenster zu einer Erdgeschosswohnung Am Wetterschacht in Marl auf.

In der Wohnung wurden zahlreiche Schränke nach Beute durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Täter Geld mit.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/ 2361 111 in Verbindung zu setzen.